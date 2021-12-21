Отсутствие света в «Гранд Отеле Европа» обеспечило гостям вечер при свечах

В понедельник, поздно вечером, в «Гранд Отеле Европа» на Михайловской улице, 1/7 пропало электричество, в связи с чем в помещении были установлены свечи.

По словам очевидцев свет погас около 23:34 вечера. Весь отель погрузился во тьму, но ситуацию спасли свечи и фонарики, которыми пользовались официанты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выяснить причину отключения электричества удалось не сразу. Специалисты «Ленэнерго» ответили, когда был возвращен свет, но причина отключения все еще не известна. По словам специалистов, освещение вернулось в 00:20 во вторник, 22 декабря. По данным компании, электричество в здание поступало. Вопросы о том, почему произошло отключение переадресовали в управляющую или обслуживающую отель компанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга специалисты установили новую систему теплоснабжения. На Мытнинской улице появился временный трубопровод, который повысит качество подачи горячей воды и тепла в 27 зданиях города.