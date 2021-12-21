В Петербурге на 9 утра отмечаются пробки в 6 баллов

На дорогах Северной столицы утром наблюдается затрудненное движение. В районе 9 и 10 часов пробки на дорогах будут держаться шестибальные пробки.

Утром 21 декабря, во вторник, проехать по Петербургу затруднительно. По прогнозу «Яндекс.Пробок» дороги загружены в средней степени. После 10 часов балл немного спадет и составит отметку в 5 значений, но это все еще оценивается, как не самое простое движение.

Трудно проехать по центру города. Красные участки заметны у метро «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Площадь восстания», «Обводный канал». Также трудности встречаются у станции метро «Василеостровская». На окраинах города тоже не все гладко: у метро «Кировский завод» и «Автово» вперемешку идут желтые и красные участки. На Краснопутиловской улице произошла авария, движение там очень плотное в обе стороны. На Кубинской улице по направлению к Ленинскому проспекту проехать также нелегко.

Проспект Ветеранов подкрашен бардовым. По всему городу ведутся дорожные работы на разных участках. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 21 декабря движение транспорта будет ограничено у дома 17 по Таврической улице. Ограничение связано с установкой пешеходной галереи, оно продлится до 4 января следующего года.