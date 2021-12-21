Мигрант попытался дать взятку инспектору ГИБДД и получил подписку о невыезде в Петербурге

Мигрант попытался дать взятку инспектору ГИБДД и получил подписку о невыезде в Петербурге
Мужчина попытался дать взятку инспектору. Фото: пресс-служба ОГИБДД

В Кировском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции пресекли попытку дачи взятки. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 15 декабря. Около 21:20 у дома 17/1 по проспекту Культуры в инспекторами Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки Kia Optima под управлением 25-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по городу, Водитель при составлении протокола попытался передать инспектору 5 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Мужчине назначили подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доцент кафедры Морской академии в Петербурге за взятку заплатит 550 тысяч.

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