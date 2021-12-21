Тело двухлетней дочери петербуржцы обнаружили в своей квартире

Тело двухлетней дочери петербуржцы обнаружили в своей квартире
Девочка оказалась мертва. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга родители обнаружили в своей квартире труп ребенка.

Трагическая находка произошла 20 декабря в квартире одного из домов на Парфеновской улице. Информация об обнаружении тела ребенка поступила в полицию.

Как сообщили телеканал «Санкт-Петербург», прибывшие правоохранители установили, что тело ребенка находилось по месту жительства без внешних признаков насильственной смерти.

Семья девочки полная и не состоит на учете в ОДН. Причины ее гибели устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге женщина попросила присмотреть за новорожденным, но через 3 дня ребенок умер. Он лежал в кроватке без признаков жизни. Новорожденный не болел и внешне был здоров. Семья не полная, однако на учете не состояла. Тело малыша без внешних признаков насильственной смерти отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

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