Глава Комитета финансов Корабельников может занять пост вице-губернатора Петербурга

Глава Комитета финансов Корабельников может занять пост вице-губернатора Петербурга
Алексей Корабельников может занять место Эдуарда Батанова, который курирует финансы, отвечает за госзаказы, экономическую политику и стратегическое планирование. Фото: gov.spb.ru

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга была направлена кандидатура Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора города.

Об этом стало известно во вторник, 21 декабря. Как сообщили в пресс-службе Смольном, представление на согласование направлено в парламент в соответствии со статьями 4 и 5 закона «О правительстве Санкт‑Петербурга».

Депутаты ЗакСа рассмотрят вопрос на ближайшем заседании петербургского парламента.

В настоящее время Корабельников возглавляет комитет финансов. На этом посту он трудится с 10 февраля 2015 года. До этого чиновник был советником градоначальника по экономическим вопросам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника. Его кандидатура была утверждена Советом Федерации,

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