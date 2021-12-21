Участниками массового ДТП в Москве стали 20 машин, есть пострадавшие

Участниками массового ДТП в Москве стали 20 машин, есть пострадавшие
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Двадцать машин получили повреждения в результате массового ДТП на западе Москвы. Два человека пострадали.

Дорожный инцидент случился во вторник, 21 декабря, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Кутузовского проспекта.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали два человека.

По предварительным данным, авария произошла по вине пьяного водителя, который находился за рулем микроавтобуса. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.

Другие подробности выясняются. На месте работают эвакуаторы, а также сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.

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