Выезд из города перекрыт: Московское шоссе встало на 5 км из-за аварии в Шушарах

Выезд из города перекрыт: Московское шоссе встало на 5 км из-за аварии в Шушарах
Автомобильная пробка растянулась на пять километров. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге Московское шоссе оказалось заблокированным в обе стороны из-за массового ДТП.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во вторник, 21 декабря.

Таким образом, выезд из Санкт-Петербурга был полностью перекрыт. В дорожно-транспортном происшествии приняли участие сразу четыре транспортных средства, в том числе две фуры и две легковушки.

Согласно данным «Яндекс пробки», дороге на данном участке выделена бордовым цветом. Образовалась пробка на пять километров в одну сторону и на 2,5 — в другую. В заторе автомобилисты стоят уже около полутора часов.

В связи со случившемся, свои маршруты пришлось пересмотреть общественному транспорту. Теперь им приходиться двигаться по объездной трассе через Софийскую улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участниками массового ДТП в Москве стали 20 машин, есть пострадавшие.

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