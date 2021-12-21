Плохие новости от Сбербанка: что ждет россиян после Нового года

Изменения коснутся не только клиентов «Сбербанка», но и других кредитных учреждений. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Изменения коснутся не только клиентов «Сбербанка», но и других кредитных учреждений. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

После новогодних праздников в России ожидается ухудшение экономической ситуации. Негативные изменения затронут всех владельцев банковских вкладов, а также тех, кому потребуется оформить кредит. Все дело в уровне инфляции, который продолжает расти. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Центральный банк РФ вынужден снова повышать ключевую ставку. Поэтому изменения коснутся не только клиентов «Сбербанка», но и других кредитных учреждений. С данным сообщением выступил представитель SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По его словам, повышение данного показателя стоит ожидать в начале будущего года. Сложность заключается не только в факте изменения ставки, опасения вызывают радикальные меры. Эксперт сообщает, что ставка возрастет сразу на 50 пунктов. Ранее Центробанк РФ уже повышал данный показатель до 8,5%. Предположительно новое повышение достигнет уровня 9%.

Рапохин обратил внимание на то, что россияне стали реже обращаться за кредитами и больше внимания уделять накоплению средств. Однако уровень инфляции в России продолжает набирать обороты.

После новогодних праздников ожидается новый скачок цен. Данная ситуация вынуждает Центробанк РФ придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Специалисты отмечают, что повышение цен на товары в магазинах стало уже традиционным явлением, которое можно наблюдать в начале каждого года.

SberCIB Investment Research предоставил свои предположения относительно сложившейся ситуации, и прогноз получился пессимистичным. Аналитическая команда сообщает о повышении ключевой ставки на 150 базисных пунктов. Иными словами, в начале года кредитная ставка возрастет до 10%. Что касается курсов доллара и евро — они будут нестабильными. Аналитики полагают, что к концу 2022 года доллар будет стоить около 73 рублей, а ключевая ставка возрастет до 9,25%.

Специалисты говорят, что это самый негативный из возможных вариантов. Но он может воплотиться в действительность, если текущая ситуация с уровнем инфляции не стабилизируется.