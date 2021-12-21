Из-за лавины в Южной Осетии погибли двое российских военных

Из-за лавины в Южной Осетии погибли двое российских военных
На месте схода лавины спасатели продолжают поиски еще одного военного, которого засыпало снегом. Фото: pixabay

Двое российских военнослужащих из пяти, попавших под лавину в Южной Осетии, скончались.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС и Минздрав республики. Один из военных скончался по пути в больницу, второго нашли на месте ЧП уже без признаков жизни.

Кроме того, госпитализированы двое военнослужащих, их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшим в республиканской больнице Цхинвала диагностировали обморожение конечностей.

На месте схода лавины спасатели продолжают поиски еще одного военного, которого засыпало снегом.

Сход лавины произошел на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии. Под снегом оказались пятеро военнослужащих ЮВО, которые охраняли тоннель. Их кабинку накрыло лавиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ТЦ «Лента» в Томске буйствует на площади 5 000 «квадратов».

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