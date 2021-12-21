Пожар в ТЦ «Лента» в Томске буйствует на площади 5 000 «квадратов»

В торговом центре Томска тушили пожар по наивысшему рангу сложности.

По информации МЧС России, в 14:49 мск пожар удалось локализовать на площади 3500 квадратных метров. Из горящего ТЦ «Лента»пришлось эвакуировать порядка 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По последним данным на месте ЧП трудятся около 90 спасателей на 30 единицах техники. Отмечалось, что для тушения огня выехал пожарный поезд РЖД.

Согласно предварительной информации, горение происходит по всей площади, на 5 000 «квадратов». Кроме того, на площади 3 500 квадратных метров обрушилась кровля.

В 14:49 пожар удалось локализовать на площади 3500 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян считает, что в России должны ввести обязательное страхование от пожаров.