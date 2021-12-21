Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров

Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров. Фото: МЧС

Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров. Фото: МЧС

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян считает, что в России должны ввести обязательное страхование от пожаров.

По мнению врио главы МЧС, по такому пути идут многие страны мира. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«В странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности», — отметил Чуприян.

Также врио главы МЧС заявил, что отчисление в страховой фонд будет ниже при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии. Также и в обратную сторону: при демонстрации массы нарушений дома платить придется больше, так как риску подвергается не только сам нарушитель, но и остальные люди.

Чуприян заметил, что российскому обществу еще только предстоит созреть для понимания ситуации по страховке и пожарам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 20 на 21 декабря в Красносельском районе разгорелся смертельный пожар в доме, который тушили больше часа. Было найдено тело.