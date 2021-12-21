В пожаре на улице Голубко обнаружен неопознанный погибший

В ночь с 20 на 21 декабря в Красносельском районе разгорелся смертельный пожар в доме, который тушили больше часа.

Около 01:19 21 декабря поступило сообщение, что в Красносельском районе на улице Голубко, 56 горит дом.

Спасатели оперативно выехали на место и установили, что возгорание произошло на возгорание в доме на площади 36 квадратных метра. Само здание имело один этаж и две веранды, каждая размером 2х4 метра. Сам дом рубленый, крытый шифером и имел размеры 6х6 метров. Огонь, предположительно, охватил большую часть.

Локализовать возгорание удалось только около 02:20. Огонь тушили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось. В настоящий момент над этим работают сотрудники соответствующих инстанций.

Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе произошел пожар 20 декабря. К несчастью, не обошлось без пострадавших. В помощи медиков нуждался 61-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами.