После пожара в Рощино в больницу с ожогами забрали мужчину

После пожара в Рощино в больницу с ожогами забрали мужчину
Два пожарных расчета тушили полыхавшую постройку в Выборгском районе Ленобласти. Фото: Baltphoto

Пожар в Ленинградской области произошел на 24 квадратных метрах.

Об этом сообщает 47news, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Две пожарные машины заливали полыхавшую постройку в Выборгском районе. К несчастью, не обошлось без пострадавших. В помощи медиков нуждался 61-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вечером, в понедельник, в 18:08 20 декабря поступил сигнал о пожаре на улице Рябиновой в поселке Рощино.

Пламя сумели ликвидировать примерно через 50 минут, к 18:57. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Северной столице загорелась отдельная квартира с пятью комнатами.

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