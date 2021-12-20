После пожара в Рощино в больницу с ожогами забрали мужчину

Пожар в Ленинградской области произошел на 24 квадратных метрах.
Об этом сообщает 47news, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.
Две пожарные машины заливали полыхавшую постройку в Выборгском районе. К несчастью, не обошлось без пострадавших. В помощи медиков нуждался 61-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами.
Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вечером, в понедельник, в 18:08 20 декабря поступил сигнал о пожаре на улице Рябиновой в поселке Рощино.
Пламя сумели ликвидировать примерно через 50 минут, к 18:57. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Северной столице загорелась отдельная квартира с пятью комнатами.