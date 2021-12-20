На Миллионной улице пожар тушили 17 спасателей

В Центральном районе Северной столице загорелась отдельная квартира с пятью комнатами.

Инцидент произошел около 13:27 на Миллионной улице, 19, Центрального района Петербурга. Около 13:27 в экстренные службы поступило сообщение о квартирном пожаре.

На место происшествия выехало 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава. Огонь удалось потушить примерно за 40 минут. Возгорание было ликвидировано в 14:09.

Как стало известно, инцидент произошел в пятикомнатной квартире. Загорелась межкомнатная перегородка на площади 5 квадратных метров.

По последним данным, в пожаре пострадавших не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе был обнаружен пострадавший при пожаре житель. Мужчина отравился угарным газом, его госпитализировали в лечебное заведение. Также воспламенившийся садовый дом полностью сгорел.