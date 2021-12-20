Из обгоревшего садового дома на Вертолетной госпитализировали мужчину с отравлением

Из обгоревшего садового дома на Вертолетной госпитализировали мужчину с отравлением
Из обгоревшего садового дома на Вертолетной госпитализировали мужчину с отравлением. Фото: pixabay

При пожаре в Московском районе был обнаружен пострадавший. Мужчина отравился угарным газом, его госпитализировали в лечебное заведение.

Пожар в Московском районе на улице Вертолетная, 9 повлек за собой последствия в виде отравления. Также воспламенившийся садовый дом полностью сгорел.

О возгорании стало известно 20 декабря, в понедельник, около 11:09. Сгоревший дом имел один этаж и размеры 5х6 метров.

Ликвидировать полностью огонь удалось в 11:52.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Приморском районе пожар разгорелся в одной из строительных бытовок. Спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава продолжают бороться с огнем. Огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров.

Вертолетная улица ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть московский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из обгоревшего садового дома на Вертолетной госпитализировали мужчину с ...
До минус 17 похолодает местами в Петербурге во вторник
Михаил Пиотровский получил Демидовскую премию
Некоторые пенсионеры в России смогут получить новую выплату в 2022 году
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека
В Московском районе огонь уничтожил садовый дом
На Плесецкой улице полыхает бытовка
У мусоропровода в Петергофе нашли окровавленный труп