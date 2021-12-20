На Плесецкой улице полыхает бытовка

В Приморском районе пожар разгорелся в одной из строительных бытовок на Плесецкой улице, 6.

Сообщение о возгорание поступило в экстренные службы около 11:13. Спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава выдвинулись на место происшествия.

По прибытию стало известно, что загорелась цельнометаллическая строительная бытовка размером 2,5х6 метров. Огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров.

В 11:37 пожар локализован. В настоящий момент пожарные пытаются полностью потушить пламя.

Сведения о пострадавших в инциденте не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 декабря, в полицию обратился первый заместитель директора БКЗ «Октябрьский». По его словам, на электронную почту концертного зала пришло письмо с угрозами заминирования. Полицейские и кинолог с собакой осмотрели объект. Подозрительных предметов не обнаружили, эвакуация не проводилась.