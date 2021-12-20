В Петербурге «заминировали» БКЗ «Октябрьский»

В Петербурге неизвестные «заминировали» концертный зал «Октябрьский».
Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 декабря, в полицию обратился первый заместитель директора учреждения. По его словам, на электронную почту концертного зала пришло письмо с угрозами.
Аноним угрожал «заминировать» БКЗ «Октябрьский». Полицейские и кинолог с собакой осмотрели объект. Подозрительных предметов не обнаружили, эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 44 школы.