В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 354 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 354 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 декабря. Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 уже 98 499 человек. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Тихвине (+23), Сланцах (+20), Киришах (+19), Гатчине (+18) и Выборге (+16).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 21 месте. Петербург находится на первом — 2 166 зараженных. На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 904 человека. Третье место у Подмосковья — 1 351 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.