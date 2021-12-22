До -25 градусов ожидается в Ленобласти в четверг

К концу рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В ночь на четверг, 23 декабря, температура воздуха составит -13…-18 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20…-25, на западе местами до -9. В дневное время на западе ожидается -1…-6 градусов, на востоке -6…-11.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами пройдет небольшой снег. Утром и днем регион также накроет снег, местами сильный, в отдельных районах метель.

Ветер юго-западных, западных направлений будет дуть умеренно, утром и днем с порывами до сильного. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой в большинстве российских регионов ожидается увеличение количества осадков. По данным специалистов, в этом году в Арктике внезапно приостановилось таяние льда, несмотря на глобальное потепление. Некоторые ученые прогнозируют суровую и аномально снежную зиму в Северном полушарии.