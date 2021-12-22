После пожара в доме на Лиговском нашли труп

После пожара в доме на Лиговском нашли труп
Пожар случился в доме на Лиговском. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Во время пожара в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга погиб человек.

Возгорание случилось в среду, 22 декабря, по адресу: Лиговский проспект, дом №263. Сигнал о ЧП в техническом помещении площадью 20 квадратных метров поступил дежурному части в 5:05. В 05:27 огонь ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Как сообщил 78.ru, в результате пожара в помещении погиб человек. Его личность устанавливается.

К тушению пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причины возникновения огня и другие подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось. В настоящий момент над этим работают сотрудники соответствующих инстанций.

новости СПб погибший пожар


 

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