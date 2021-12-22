Житель Колпино изрезал мигранта в кафе

В Колпинском районе Петербурга задержали мужчину, вонзившего нож в мигранта.

Инцидент произошел во вторник, 21 декабря, в поселке Усть-Ижора. Вечером в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине в кафе по адресу: Петрозаводское шоссе, №17.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте гражданин Узбекистана с ножевым ранением живота и грудной клетки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, обидчика на месте уже не оказалось. Позже пострадавший рассказал, что нож в него вонзил неизвестный.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался неработающий 55-летний житель Колпино. У него изъяли складной нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке пьяный пенсионер ножом ударил брата.