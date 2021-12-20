В Сестрорецке пьяный пенсионер ножом ударил брата

В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 18 декабря в Сестрорецке.

Неизвестный мужчина попросил вызвать скорую медицинскую помощь и сообщил, что его хотели убить. Пострадавший с сочетанной травмой головы, грудной клетки, проникающим ножевым ранением грудной клетки справа, в удовлетворительном состоянии госпитализирован в городскую больницу №40.

По подозрению задержан мужчина 1948 года рождения, пенсионер. По предварительным данным, он после совместного распития спиртных напитков, во время внезапно возникшего конфликта, ножом ударил брата. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.