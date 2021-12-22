Задержан мужчина, выманивший у петербургского пенсионера 500 тысяч

Задержан мужчина, выманивший у петербургского пенсионера 500 тысяч
Мужчину задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оперативники Красногвардейского района Петербурга задержали мужчину, похитившего обманным путем у пенсионера денежные средства.

Преступный инцидент произошел 17 ноября, спустя два дня 70-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что около 13.45 на лестничной площадке дома №29 по улице Передовиков передал неизвестному мужчине 500 тыс. рублей за не привлечение к ответственности своей невестки, из-за которой произошло ДТП. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе розыска 21 декабря правоохранители в своей квартире дома 64 по проспекту Космонавтов задержали 29-летнего мужчины, ранее задержанного за совершение аналогичного преступления.

Подозреваемому ранее была избрана мера пресечения — домашний арест, 21 декабря 2021 мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

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