Задержан мужчина, выманивший у петербургского пенсионера 500 тысяч

Оперативники Красногвардейского района Петербурга задержали мужчину, похитившего обманным путем у пенсионера денежные средства.

Преступный инцидент произошел 17 ноября, спустя два дня 70-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что около 13.45 на лестничной площадке дома №29 по улице Передовиков передал неизвестному мужчине 500 тыс. рублей за не привлечение к ответственности своей невестки, из-за которой произошло ДТП. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе розыска 21 декабря правоохранители в своей квартире дома 64 по проспекту Космонавтов задержали 29-летнего мужчины, ранее задержанного за совершение аналогичного преступления.

Подозреваемому ранее была избрана мера пресечения — домашний арест, 21 декабря 2021 мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.