Страховщика в Ленобласти ограбили на полтора миллиона рублей

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла крупная кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 32-летний инспектор страховой компании. По его словам, злоумышленник преодолел металлический забор, отжал стеклопакет окна и проник в его частный дом, откуда унес полтора миллиона рублей.

Инцидент произошел в поселке Янино-2. Дом не оборудован сигнализацией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию.