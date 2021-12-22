Страховщика в Ленобласти ограбили на полтора миллиона рублей

Страховщика в Ленобласти ограбили на полтора миллиона рублей
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла крупная кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 32-летний инспектор страховой компании. По его словам, злоумышленник преодолел металлический забор, отжал стеклопакет окна и проник в его частный дом, откуда унес полтора миллиона рублей.

Инцидент произошел в поселке Янино-2. Дом не оборудован сигнализацией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию.

ленобласть ограбление происшествия


 

Новости партнеров
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страховщика в Ленобласти ограбили на полтора миллиона рублей
Задержана петербурженка, которая похитила у школьницы телефон за тысячу рублей
В ДТП под Петербургом погибли два пенсионера
Слесарь из Петербурга перевел на «безопасные счета» 6 млн рублей
Коллекторское агентство ошибочно требовало с 86-летнего петербуржца долг
Подозреваемый в сексуальном насилии заманил 10-летнего мальчика, ...
Пьяную мигрантку изнасиловали в такси в центре Петербурга
В Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального ...