На улице Брянцева квартирный пожар тушили 17 спасателей

Утром 22 декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:53 мск. На улице Брянцева, 15, загорелась квартира.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 11:12 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.