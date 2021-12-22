На улице Брянцева квартирный пожар тушили 17 спасателей

На улице Брянцева квартирный пожар тушили 17 спасателей
На улице Брянцева, 15, загорелась квартира. Фото: yandex.ru/maps

Утром 22 декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:53 мск. На улице Брянцева, 15, загорелась квартира.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 11:12 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.

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