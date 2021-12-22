На проспекте Маршала Блюхера загорелась «Газель»

На проспекте Маршала Блюхера загорелась «Газель»
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В среду, 22 декабря, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 12:08 мск. На проспекте Маршала Блюхера у дома 14 загорелись две машины.

В автомобиле марки «Газель» обгорела кабина, в рядом стоящем автомобиле марки Volkswagen оплавился бампер, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 12:27 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.

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