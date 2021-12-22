В Тосненском районе погибшего в массовом ДТП пришлось деблокировать

В Тосненском районе погибшего в массовом ДТП пришлось деблокировать
Водитель легковушки погиб. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Тосненском районе Ленинградской области, у поселка Ульяновка произошла смертельная авария.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 22 декабря.

На автомобильной дороге А-120 столкнулись сразу пять машин: «Опель Вектра», «Додж Калибр», «Лада Ларгус», «Деу Нексия» и «МАН».

Пострадавших также несколько: водитель «Додж Калибра» и пассажир «Опеля». Для мужчины, который сидел за рулем «Опеля», авария стала роковой. Он скончался.

На место случившегося приехали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они оказали помощь пострадавшим, деблокировали погибшего и передали его правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.

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