Ремонт Рыбацкого моста через Славянку выйдет в 254 млн рублей

Капитальный ремонт Рыбацкого моста, проходящего через реку с Славянку, начнется в 2022 году.

Переправа будет ремонтироваться около года, а стоимость работ составит 254 миллиона рублей. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Еще в прошлом году компания «Фундаментстрой» разработала документацию на ремонт объекта по заказу «Мостотреста».

Кроме ремонта самого моста, поправят и подходы к нему.

«Грузоподъёмность увеличится до современных нормативов, общая длина переправы останется неизменной — 139,6 метров, а тротуар будет расширен до трёх метров. При этом на время ремонта будет сооружён временный пешеходный мост, — объяснили в Администрации Петербурга.

Рыбацкий мост будут ремонтировать в связи с необходимостью организации альтернативного выезда с территории Усть-Славянки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гренадерском мосту загорелась машина ДПС.