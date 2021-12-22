Суд Петербурга Городской суд Петербурга отклонил жалобы на арест Хованского

Суд Петербурга Городской суд Петербурга отклонил жалобы на арест Хованского
Юрий Хованский. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Юрий Хованский остается под стражей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы 22 декабря, суд рассматривал апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года о продлении срока содержания под стражей Юрию Хованскому.

Напомним, фигуранта обвиняют по статье о «Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма».

Российский видеоблогер просил о домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«Хованский пояснил, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены, его вина не доказана, в настоящее время срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, имеет регистрацию и место жительства в СПб, родителей преклонного возраста, отец является инвалидом и нуждается в его помощи», — говорится в сообщении.

Однако постановление Куйбышевского суда осталось без изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года.

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