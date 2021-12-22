Рэпер Гуф женился на своей избраннице

Алексей Долматов (Гуф) женился во второй раз. Фото: instagram.com/therealguf/

Алексей Долматов (Гуф) женился во второй раз. Фото: instagram.com/therealguf/

Церемония прошла довольно скромно.

Теперь уже законная супруга рэпера Гуфа Юлия Королева выложила пару фотографий со свадьбы с музыкантом. Пара поженилась 21 декабря 2021 года.

Молодожёны выглядели не так, как мы привыкли видеть братающихся. На Гуфе был надет серый спортивный костюм, а поверх него пальто. Невеста же выбрала для себя короткое платье.

Пышной церемонии Гуф (Алексей Долматов) и Юлия Королева делать не стали. Пара ограничилась росписью в ЗАГСе и походом в столичный ресторан.

К слову, этот брак уже второй для Долматова. В прошлом музыкант был женат на Айзе Анохиной, с которой прожил в браке 6 лет. У бывших супругов растет 11-летний сын.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруга рэпера Федука беременна, о чем стало известно после публикации фотографии с животиком.