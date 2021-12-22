Рэпер Гуф женился на своей избраннице

Церемония прошла довольно скромно.
Теперь уже законная супруга рэпера Гуфа Юлия Королева выложила пару фотографий со свадьбы с музыкантом. Пара поженилась 21 декабря 2021 года.
Молодожёны выглядели не так, как мы привыкли видеть братающихся. На Гуфе был надет серый спортивный костюм, а поверх него пальто. Невеста же выбрала для себя короткое платье.
Пышной церемонии Гуф (Алексей Долматов) и Юлия Королева делать не стали. Пара ограничилась росписью в ЗАГСе и походом в столичный ресторан.
К слову, этот брак уже второй для Долматова. В прошлом музыкант был женат на Айзе Анохиной, с которой прожил в браке 6 лет. У бывших супругов растет 11-летний сын.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруга рэпера Федука беременна, о чем стало известно после публикации фотографии с животиком.