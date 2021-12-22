Нот не слышал «нет»: как изменилась жизнь Криса Нота после обвинений в сексуальном насилии

Жизнь Криса Нота сильно изменилась после обвинений. Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"

Жизнь Криса Нота сильно изменилась после обвинений. Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"

От американского актера ушла жена вместе с детьми. Финансовые потери же составляют порядка 12 миллионов долларов.

16 декабря стало известно о том, что в ведущий американский журнал The Hollywood Reporter, публикующий события в киноиндустрии США, поступили анонимные заявления двух женщин. Обе обвинили актера, исполнившего роль Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», Криса Нота в сексуальном насилии.

Первую женщину актер мог обесчестить еще 17 лет назад, в 2004 году. Тогда 22-летняя девушка побоялась рассказать полиции об ужасе, случившемся с ней в одной из квартир Западного Голливуда.

Вторая жертва заявила, что Нот изнасиловал ее в 2015 году в квартире актера. В жилище знаменитости пара оказалась сразу после ужина.

На этом обвинения в сторону Нота не кончились, уже на следующий день стали известны подробности домогательства актера к молодой певице в 2010 году. Как сообщает Daily Beast, Крис Нот тогда якобы привел в действие свой хитроумный план. Завсегдатай увеселительного заведения, подшофе, заманил 18-летнюю девушку на кухню нью-йоркского ресторана Da Marino, выключил свет и стал стягивать с нее колготки. Однако жертве удалось сбежать. Несмотря на то, что Нот не слышал слова «нет», женщина, пытаясь отвлечь обидчика, попросила актера «сделать это» в другом месте. После этого она вырвалась и сбежала. На момент случившегося «Мистеру Бигу» было 55 лет.

Сам Крист Нот, вероятно, решил идти, что называется, до победного. Актер напрочь опровергает все обвинения в его сторону.

Однако компания Peloton не была так уверена в невиновности Криса Нота. Предприятие по производству тренажеров в одночасье удалило ролик с Крисом Нотом из всех социальных сетей, пишет Variety.

Видеороликом все не ограничилось. На фоне заявлений о домогательствах, всего через четыре дня, Крис Нот был отстранен от участия в сериале «Уравнитель», который снимает продюсерская компания Universal Television. Актер снимется еще в одном эпизоде, работа над которым уже завершена.

Коллеги Криса Нота по сериалу «Секс в большом городе» такие как: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис поддержали женщин, обвинивших актера в изнасилованиях. Звезды телесериала поблагодарили женщин за их смелость. По словам Сары Джессики Паркер, они очень расстроены случившемся.

«Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и благодарим их за это», — заявила актриса.

Карьера карьерой, но обвинения ударили и по отношениям Криса Нота с супругой Тарой Уилсон. Пара жената с 2012 года и воспитывает двоих детей. Теперь, по всей видимости, актер не будет отмечать Рождество в кругу самых близких и родных. Женщина собрала вещи, забрала детей и съехала из общего дома. Вскоре папарацци засняли ее на улице. девушка сняла обручальное кольцо и выглядела очень расстроенной. Простить мужа ей так и не удалось.

Однако нашлись и те, кто не поверил предъявленным в сторону Нота обвинениям. Наш соотечественник Дмитрий Шепелев встал на сторону актера. Телеведущий уверен, что резко появившиеся сообщения о домогательствах — это лишь попытка женщин нажиться на поднявшейся после выхода продолжения сериала популярности актера. По словам российской знаменитости, якобы подвергшиеся насилию девушки хотят лишь получить деньги и испортить Ноту карьеру.

Напомним, что 10 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That («И просто так»). События разворачиваются после романтической комедии «Секс в большом городе 2», который вышел в 2010 году. Главным героиням уже за 50, но они все еще обаятельные, активные и готовы покорять Нью-Йорк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон. О печальном событии рассказал его приемный сын Нэйтен Гарсон.