ДТП на Таллинском шоссе спровоцировало пробку

ДТП на Таллинском шоссе спровоцировало пробку
Дорожный инцидент случился на Таллинском шоссе перед Лиговским путепроводом. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 22 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Таллинском шоссе перед Лиговским путепроводом. В результате аварии образовалась пробка.

«Стукнулись на Таллинском шоссе перед Лиговским путепроводом в сторону проспекта Ветеранов. Свободна одна правая полоса и пробка уже приличная»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.

авария дтп красносельский район


 

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