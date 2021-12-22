ДТП на Таллинском шоссе спровоцировало пробку

В среду, 22 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент случился на Таллинском шоссе перед Лиговским путепроводом. В результате аварии образовалась пробка.
«Стукнулись на Таллинском шоссе перед Лиговским путепроводом в сторону проспекта Ветеранов. Свободна одна правая полоса и пробка уже приличная»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.