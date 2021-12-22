Ректору Казанского университета предъявили обвинение в заказном убийстве

Следствие предъявило обвинение в заказном убийстве ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову.

Об этом пишет ТАСС 22 декабря.

Гафурова привезли в Москву, уже в столице решится вопрос о его аресте. Ректора обвинили по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».

28 августа 1999 года был бит депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. В Москве на стоянке у рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из ВАЗ-2106 выбежал человек в белой куртке. На глазах у десятков свидетелей он расстрелял из пистолета Исрафилова.

Ильшата Гафурова задержали после показаний Адыгана Саляхова — лидера одной из самых жестоких ОПГ «29-й комплекс».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство.