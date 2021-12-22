За сутки в Петербурге госпитализировано 408 ковид-пациентов

За сутки в Петербурге госпитализировано 408 ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге остается высокий уровень госпитализации больных коронавирусом.

По данным городской администрации на 22 декабря за последние сутки в городе в больницу попали 408 человек с ковидом.

В стационарах находятся 6054 петербуржца, 586 из них лежит в реанимации, к аппарату ИВЛ подключены 309 человек. Амбулаторно лечатся 25 446 петербуржцев. На амбулаторном лечении находятся 3001 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 384 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 519 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 1 020 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 300 269 россиян.

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