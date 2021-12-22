Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 60 случаев.

Об этом стало известно в среду, 22 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 519 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 1 020 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 300 269 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 292 983 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на поддержку бизнеса, пострадавшего от ограничений, направят 16 млрд рублей. Будут выделены субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций подготавливающих экскурсии для школьников. Малый и средний бизнес в этой сфере в качестве компенсации в 2021-2022 годах освободят от земельного и транспортного налогов, а также от налога на имущество.

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