В Петербурге на поддержкку бизнеса, пострадавшего от ограничений, направят 16 млрд рублей

Для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в Северной столице было выделено 16 млрд рублей

Ограничения, действовавшие с 30 октября по 7 ноября, коснулись более чем 39 тысяч компаний. Смольный сообщает, что это уже четвёртый пакет мер для поддержки предпринимателей.

Будут выделены субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций подготавливающих экскурсии для школьников. Малый и средний бизнес в этой сфере в качестве компенсации в 2021-2022 годах освободят от земельного и транспортного налогов, а также от налога на имущество.

Отмечается, что в следующем году на 50% сократится сумма налога на имущество для нужд культуры, образования, физической культуры, здравоохранения и социального обеспечения.

Кроме того, с 1 января по 31 декабря наступающего года бизнесмены смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Фуд-корты получат субсидии для того, чтобы рассчитаться со своими сотрудниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получил около 2 млрд на лекарства пациентам, лечащимся от ковида дома.