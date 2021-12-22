На улице Восстановления в Петербурге загорелся автобус

В Красносельском районе Петербурга в среду пожар случился в автобусе. С огнем боролись около десяти минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 17:41. Все случилось у дома №21 по улице Восстановления. Причина возгорания неизвестна. Оказалось, что воспламенился автобус, горение происходило в моторном отсеке.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. К 17:53 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Димитрова 19 спасателей тушили балкон. С огнем спасатели боролись около получаса.