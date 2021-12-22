Range Rover припарковался на Большой Конюшенной и перекрыл движение

Очевидцы рассказывают, что на одной из центральных улиц Петербурга выстроилась километровая пробка.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 22 декабря, во вторник.

Иномарка Range Rover припарковалась настолько далеко от обочины, что оказался заблокированным проезд по Большой Конюшенной улице. Теперь автомобилисты вынуждены стоять в длинной пробке.

В комментариях пользователи пишут, что в такой ситуации надо бы вызвать эвакуатор. На что другие петербуржцы отвечают, что грузовой транспорт точно не проберется к месту случившегося, так как улица слишком узкая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Науки произошло ДТП с участием трамвая и легкового авто. Проезд для рельсового транспорта оказался заблокирован.