Трамваи встали из-за ДТП на проспекте Науки

ДТП на проспекте Науки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Науки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Науки произошло ДТП с участием трамвая и легкового авто. Проезд для рельсового транспорта оказался заблокирован.

Дорожный инцидент случился в среду, 22 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-то на Ларгусе забыл уступить трамваю. Проспект Науки, трамваи в сторону Ручьев стоят», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть легковушки серьезно пострадала, капот оказался помят. Движение рельсового транспорта по указанному участку остановлено.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с каршерингом произошло минувшей ночью на пересечении улиц Доблести и Рихарда Зорге. Машина влетела в дорожное ограждение.