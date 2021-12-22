Каршеринг протаранил дорожное ограждение на улице Доблести

Очередное ДТП с каршерингом произошло минувшей ночью на пересечении улиц Доблести и Рихарда Зорге. Машина влетела в дорожное ограждение.
Авария случилась в ночь на среду, 22 декабря. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что легковой автомобиль проломил разделительное ограждение и уткнулся в знак «Стоп». Передняя часть машины оказалась заметно повреждена, водителя на месте не видно.
Точные причины ДТП и информация о состоянии водителя не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московское шоссе встало на 5 км из-за аварии в Шушарах. Таким образом, выезд из Санкт-Петербурга был полностью перекрыт. В дорожно-транспортном происшествии приняли участие сразу четыре транспортных средства, в том числе две фуры и две легковушки.