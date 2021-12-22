Во среду вечером на дорогах Петербурга пробки 9 баллов

Во среду вечером на дорогах Петербурга пробки 9 баллов
Петербург стоит в пробках в среду вечером. Фото: "Яндекс пробки"

Город утопает в пробках.

В разных районах Петербурга фиксируются 9-балльные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой, во среду.Загруженность на городских трассах , 22 декабря, выросла до девяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 9 баллов, при этом к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на ЗСД, на Краснопутиловской улице, на проспекте Стачек, на Митрофаньевском шоссе, на набережной Обводного канала, на Альбуминной улице, на Загородном проспекте, на Невском проспекте, на Садовой улице, на Большой Конюшенной улице, на Дворцовой набережной, на Инженерной улице, на набережной канала Грибоедова, на Михайловской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Таллинском шоссе спровоцировало пробку.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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