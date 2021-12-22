Песков: Владимир Путин обладает высоким уровнем антител к COVID-19

У президента России Владимира Путина отмечается высокий уровень антител к коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обладает высоком уровнем антител к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

«Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — подчеркнул Песков.

Еще 24 ноября президент Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». При этом вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты нашли у всех ревакцинированных вакциной «Спутник V» нейтрализующие антитела к новому штамму коронавируса «омикрон».