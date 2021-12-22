Таиланд предупредил о прекращении регистрации туристов по Test and Go

В среду, 22 декабря, Таиланд предупредил о прекращении регистрации туристов по программе Test and Go. Нововведение действует для ряда провинций.

На совещании по управлению ситуацией с COVID-19 с премьер-министром Праютом Чан-Оча было принято решение об ограничении въезд туристов в некоторые провинции, исключением остался Пхукет. Остров продолжает работать по программе в полной мере. Об этом сообщает PrimeMedia.ru.

«По сути, Тайское правительство просто сделало шаг назад. Вернулось к ограничительным мерам, которые работали ранее», — отмечает российский юрист, владелица юридической компании в Таиланде Александра Агапитова.

Чтобы попасть в Пхукет по программе Thailand Pass Code необходимо за неделю выслать сертификат о вакцинации, медицинскую страховку на все время поездки, включающую затраты на COVID, с покрытием не менее 50 000 долларов США, оплаченную бронь отеля SHA + не менее, чем на 7 дней.

В столице Таиланда по приезду необходимо выдержать карантин до получения ПЦР-теста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Нидерландов решили ввести жесткий карантин с 19 декабря для того, чтобы не позволить новому штамму-омикрону распространиться дальше.