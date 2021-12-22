Мишустин: инфляция в России является в основном импортируемой

Мишустин: инфляция в России является в основном импортируемой
Инфляция в России является в основном импортируемой. Фото: kremlin.ru

Рост цен в России, по мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, — это отчасти плата за открытость экономики.

На встрече с членами экспертного совета при правительстве России Михаил Мишустин отметил, что экономика в России является в основном экспортируемой. Он заявил, что правительство старается системно принимать меры в этой сфере, но ситуация остается непростой. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что другими государствами проводится эмиссия, которая может неожиданно стимулировать потребительский спрос и прийти в страну.

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются», — отметил премьер-министр.

Рост цен в России, по мнению Мишустина, это сброс мировой девальвации национальных валют в сторону еще импортирующих товары. Однако при этом в России есть «соответствующие ответы и стратегии». Например, задачи, связанные с импортозамещением, или работа, которая связана с наращиванием потенциала российского агропрома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году нефть будет стоить примерно 70-75 долларов за баррель, что будет комфортно российскому рублю. Экономическая ситуация в этом плане благоприятная.

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