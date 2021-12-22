Специалист назвал пенсионную реформу в России провальной

Специалист назвал пенсионную реформу в России провальной
Специалист назвал пенсионную реформу в России провальной. Фото: pixabay

Экономист отметил, что пенсионная реформа в Росси оказалась пустышкой и пустыми обещаниями.

Глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил об основной проблеме пенсионной реформы, которая кроется в том, что в ней ничего не было просчитано. Об этом он поделился в беседе с изданием «Царьград».

На настоящий момент, по мнению Крупнова, чиновники пытаются всеми способами уменьшить расходы на выплату пенсий пожилым жителям России. Сейчас выплаты обеспечивают пенсионерам только физическое выживание. Иными словами, пенсии рассчитываются таким образом, чтобы люди не умерли с голода, но не более.

Экономист подчеркнул, что сейчас власти думают преимущественно о снижении затрат, а не повышении доходов людей в стране, от чего происходит пустота пенсионной реформы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России поднялся прожиточный минимум пенсионера, а федеральная доплата к пенсии будет увеличена в случае, если в прожиточный минимум пожилых людей будет ниже, чем 10 882 рубля.

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