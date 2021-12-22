Самым заразным вирусом в мире признали корь

Эксперты сообщили, что самым заразным вирусом, обходящим даже «омикрон» штамм является корь.

Сам штамм «омикрон» занимает второе место в списке самых распространяемых вирусов. Об этом сообщается в журнале Akron Beacon Journal со ссылкой на медицинского специалиста Клаудию Хойен.

На пресс-конференции Хойен отметил, что «омикрон» обогнал все предыдущие варианты COVID-19, включая «дельту», и стал вторым по заразности вирусом на планете, но все же не обошел еще одну болезнь.

На первом месте по заразности расположилась корь. В тоже время в России уже выявлен 41 случай омикрон-штамма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «омикрон» является очень контагиозным, но не смертельно опасным. Его приход может означать конец пандемии. Вирусолог заключил, что полученные с помощью нового штамма антитела помогут улучшить вакцины и иммунитет уже переболевших коронавирусом людей.