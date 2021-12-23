На Ленинском проспекте подожгли ящик для сбора одежды

В ночь на 23 декабря в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:00 мск. На Ленинском проспекте у дома 72А обгорел ящик для сбора одежды. Также пострадала припаркованная рядом Audi, у машины обгорели пластиковые детали, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:43 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.