В Петербурге зафиксировано более 2 тыс. новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано более 2 тыс. новых случаев коронавируса
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 23 декабря.

В России за сутки зафиксировано 25 667 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 002 летальных исхода. При этом 41 645 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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