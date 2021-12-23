В Ленинградской области за взятку задержали следователя Приморского района

В Ленинградской области за взятку задержали следователя Приморского района
Следователь "пробурил" себе путь на скамью подсудимых, получив в качестве взятки миллион рублей. Фото: pixabay

Подозреваемому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а также услуги по бурению скважин.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал следователя Следственного управления УМВД России по Приморскому району, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

На основе материалов, представленных УСБ ГУ МВД России по Петербургу и области первым отделом по расследованию особо важных дел региональным СУ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, следователь получил мзду в размере 1 млн рублей. Кроме того, он хотел, чтобы ему обеспечили водоснабжение и пробурили скважину на территории домовладения в Ломоносовском районе. За эти блага мужчина обещал содействие в расследовании уголовного дела, которое вел.

Следователь задержан по статье 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу, ведется следствие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербуржец не мог продать свою квартиру, пока не выплатил миллионный долг по алиментам. Деньги нашлись, как только возникла проблема с продажей недвижимости.

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