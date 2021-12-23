В Ленинградской области за взятку задержали следователя Приморского района

Следователь "пробурил" себе путь на скамью подсудимых, получив в качестве взятки миллион рублей. Фото: pixabay

Следователь "пробурил" себе путь на скамью подсудимых, получив в качестве взятки миллион рублей. Фото: pixabay

Подозреваемому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а также услуги по бурению скважин.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал следователя Следственного управления УМВД России по Приморскому району, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

На основе материалов, представленных УСБ ГУ МВД России по Петербургу и области первым отделом по расследованию особо важных дел региональным СУ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, следователь получил мзду в размере 1 млн рублей. Кроме того, он хотел, чтобы ему обеспечили водоснабжение и пробурили скважину на территории домовладения в Ломоносовском районе. За эти блага мужчина обещал содействие в расследовании уголовного дела, которое вел.

Следователь задержан по статье 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу, ведется следствие.

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