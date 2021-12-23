Пешехода сбили на улице Маршала Захарова, к месту ДТП прибыли две скорые

ДТП с пешеходом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Маршала Захарова сбили пешехода, идущего по «зебре». К месту аварии прибыли две машины скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в четверг, 23 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На месте происшествия работают две бригады медиков. В районе дорожного происшествия также собралась небольшая пробка. Обстоятельства столкновения и информация о состоянии пешехода устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Серебристого бульвара и Богатырского проспекта автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу пожилую женщину. В результате удара женщина отлетела на метр от машины. Водитель сразу же вышел из машины, чтобы оказать пострадавшей помощь. Женщина находилась в сознании после столкновения.